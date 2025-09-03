El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado oficial repudiando las restricciones impuestas por el club San Martín de San Juan a la emisora local Radio Sports. La entidad denunció que, desde el 21 de julio, el club le niega de manera regular la acreditación a los periodistas del medio, impidiéndoles la cobertura de los partidos del equipo, tanto de local como de visitante. Esta medida realizada por las autoridades de la institución, se habría tomado a raíz de las críticas de la radio hacia el presidente del club, Jorge Miadosqui. En respuesta a ello, el organismo exigió un trato igualitario para todos los medios de prensa, buscando garantizar el derecho de la comunidad a estar informada sobre la campaña del verdinegro en Primera División.

Publicidad

Por su parte, Claudio Bonomo, socio fundador de Radio Sports, detalló que la emisora lleva dieciocho años cubriendo al club y que, a pesar de cumplir con los requisitos para cada encuentro, les han negado el acceso. Esta decisión no solo impidió la transmisión en vivo de los partidos, sino que también generó importantes pérdidas económicas para el medio, que meses atrás contaba con una cabina de transmisión dentro del estadio Hílario Sánchez..

Además de las restricciones en San Juan, directivos del club habrían contactado a otras instituciones para impedir que los periodistas de Radio Sports recibieran acreditaciones para cubrir al equipo en otras provincias, como sucedió en los partidos de visitante que San Martín disputen el mes de agosto, contra Talleres de Córdoba el 18 y River Plate el 31 respectivamente.

Publicidad

En el comunicado presentado por Fopea, solicitó a las autoridades del club San Martín un trato igualitario para todos los medios y profesionales, manifestando que paren estas prácticas que impiden el acceso a la información. También, la organización señaló que este tipo de acciones no solo perjudican al medio afectado, sino que también limitan el derecho de los ciudadanos a recibir información completa y veraz sobre temas de interés público.

Por último, la nota realizada por Fopea, concluyó expresando que,"La tolerancia a la crítica y el desacuerdo, deben ser prácticas habituales en entidades sociales y deportivas, que tienen una función importante en la formación de valores. El abuso de poder es incompatible con la naturaleza del deporte y sus organizaciones comunitarias".