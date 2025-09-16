Alpine, pese a centrar su atención en construir el auto que utilizará a partir de 2026, aplicó pequeñas mejoras a los monoplazas de Pierre Gasly y Franco Colapinto para las últimas carreras de la temporada. Según informó The Race, el equipo encontró una ventana de desarrollo en los frenos traseros del A525, que también impacta en la eficiencia aerodinámica del fondo plano y la gestión de la temperatura de los neumáticos.

David Sánchez, director técnico de Alpine, explicó que el cambio es “rápido y barato”, pues se trata únicamente de un panel en el conducto de freno trasero, que no requiere horas de túnel de viento ni un diseño complejo. “No es un componente grande. No requiere mucho tiempo de diseño ni recursos. Por eso digo que es bastante barato”, afirmó Sánchez.

Este enfoque, consistente en desarrollos económicos y focalizados, ha sido tendencia en la Fórmula 1, especialmente para equipos que ya tienen el modelo actual en ‘salida’. Sauber también aplicó una estrategia similar, incorporando una pequeña aleta en el tambor de freno trasero sin rehacerlo completamente, según indicó su director deportivo Iñaki Rueda: “No es algo en lo que se dedique mucho tiempo. Básicamente, estamos pegando una aleta”.

Con estas mejoras, Alpine busca optimizar el rendimiento en lo que resta de la temporada, aunque el verdadero desafío del equipo será consolidar el A526, el monoplaza diseñado para las nuevas regulaciones que entrarán en vigor en 2026.