Guía para cocinar el chow mein asiático perfecto en 30 minutos

El chow mein se posiciona como una de las opciones más populares de la gastronomía asiática al integrar sabores y aromas en un salteado rápido. Esta versión casera permite obtener un resultado equilibrado en solo 30 minutos sin depender del delivery tradicional. La receta busca la armonía entre vegetales crocantes, fideos integrados y carne jugosa con elementos que resultan sencillos de conseguir.

La preparación de este plato, que rinde cuatro porciones, exige realizar cortes parejos para que todos los elementos se cocinen de forma simultánea. Se utilizan 400 gramos de fideos largos junto a 400 gramos de carne de cuadril cortada en tiras finas. Para la base de vegetales se requieren dos zanahorias, una cebolla, tres cebollas de verdeo y un cuarto de repollo blanco cortados en juliana. El uso de un wok es la opción ideal para la cocción, aunque una sartén honda de buen fondo también funciona correctamente.

Un secreto fundamental para el éxito de la receta es mantener el fuego alto siempre para sellar los productos rápidamente sin que estos desprendan jugos y terminen hirviéndose. El aceite debe aplicarse en dos tiempos, primero para la carne y luego para las verduras. El orden de ingreso al fuego comienza con la proteína, sigue con los vegetales duros, luego los más tiernos y finalmente los fideos que deben estar bien escurridos para evitar una textura pastosa.

Para lograr ese toque profesional de restaurante se recomienda que el wok humee apenas antes de empezar y no sobrecargar nunca la superficie de cocción. El movimiento debe ser constante para evitar que los alimentos se peguen al metal. El sabor tostado característico se consigue dejando que los ingredientes tomen contacto directo con el metal caliente por algunos segundos sin moverlos durante el proceso.

Al final del salteado se suma media taza de salsa de soja para perfumar la preparación sin que el líquido reduzca demasiado. El resultado es un plato saciante que se sirve con semillas de sésamo y la parte verde de la cebolla de verdeo. Esta propuesta permite variantes como el uso de pechuga de pollo, jengibre fresco o brotes de soja para personalizar la experiencia. Es vital no tapar el recipiente en ningún momento porque el vapor arruina la textura crocante esencial que define a este clásico asiático.