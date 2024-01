Francis Ngannou sobre la pelea con Anthony Joshua: "He oído que no tiene barbilla"

Francis Ngannou tiene la intención de poner a prueba la resistencia de Anthony Joshua en un emocionante enfrentamiento de boxeo de Peso Pesado programado para marzo en Riad, Arabia Saudita. El anuncio de la pelea llegó después de la destacada actuación del estadounidense contra Otto Wallin, mientras que su previsto oponente, Deontay Wilder, sufrió una sorprendente derrota ante Joseph Parker. El camerunés habló con The MMA Hour y no se guardó nada.

"Ahí fue cuando intervine. Vi la pelea de Wilder y luego vi la pelea de Joshua, y pensé, hay una oportunidad aquí. Entonces primero hice un tweet y luego recibí una llamada. Se veía increíble. Respeto a él, felicidades. Estaba haciendo su trabajo correctamente, su velocidad, todo. Era astuto, muy astuto. Pero, por otro lado, creo que no hubo respuesta delante de él", fue lo que comenzó diciendo Ngannou.

A su vez, Francis mencionó: "Creo que tendré una mejor respuesta frente a él que no lo pondrá en una posición tan cómoda. Las cosas cambiarán. Será diferente. No me quedaré ahí y mirándolo. Será diferente. Voy a lanzar algunas bombas para que él las enfrente. Creo que será consciente de lo que está haciendo. Eddie es un promotor. Esa es una rutina para él".

Francis Ngannou está listo

"Dice lo mismo todo el tiempo, sólo que sobre Francis Ngannou pero sobre otra persona. Eso es justo lo que hace. La fecha está fijada. Faltan dos meses y si alguno de ellos piensa que va a tener dinero fácil, es una lástima para ellos. Si AJ recibe el golpe que recibió Fury, no garantizo que se levante. He oído que no tiene barbilla. Voy a descubrirlo. Al final del día, es algo fantástico para los dos", señaló el excampeón de UFC.

Para sentenciar, Francis Ngannou indicó: "Él podría ser mi hermano y todavía pelearía contra él porque nos eleva a ambos, eleva el deporte, eleva el continente. No se trata de una pelea. No peleas contra alguien porque lo odias, peleas contra él porque es un desafío y la pelea siempre eleva a ambos peleadores. Eddie Hearn dijo muchas tonterías, pero una cosa que dijo que tiene sentido es tal vez una posible revancha en África con Joshua. Creo que suena genial. A eso lo llamaremos Excelencia Negra".