Francos y su crítica a los escándalos de Adorni: "Falló en dar explicaciones"

En una reciente entrevista televisiva Guillermo Francos evaluó la actualidad del oficialismo y se refirió a las controversias que rodean a Manuel Adorni. El exjefe de Gabinete aseguró que las denuncias por los viajes y bienes del funcionario representaron un "golpe para el Gobierno".

Francos sostuvo que ante el "acribillamiento mediático" y el clima en las redes sociales su sucesor "falló en dar explicaciones" de manera oportuna. Por su parte el funcionario Quirno negó que quiera reemplazar a Adorni y respaldó su rol como jefe de Gabinete.

Aunque el vocero ya designó un abogado y realiza presentaciones ante la Justicia la situación le ocasionó a la gestión de Javier Milei un desgaste innecesario en un momento de resultados positivos para el país. Sobre los hechos puntuales Francos calificó como una "imprudencia" el viaje que Adorni realizó con su familia a Punta del Este en un avión privado.

No obstante le restó importancia a la presencia de la esposa del jefe de Gabinete en la comitiva oficial a Nueva York argumentando que el Presidente tiene el derecho de elegir quiénes lo acompañan. Martín Menem respaldó al funcionario y anticipó una jornada "picante" en Diputados por el informe de gestión.

Francos dejó su cargo en octubre de 2025 para reducir las tensiones y disputas internas dentro del equipo de trabajo pero no cerró las puertas a un regreso. Al ser consultado sobre una encuesta que lo posiciona como el referente libertario con mejor imagen el exfuncionario admitió sus ambiciones y confesó que "Tengo en mi cabeza esa idea de competir" para 2027.

Aclaró que una decisión de esa magnitud debe ser consensuada con el equipo y específicamente con Karina Milei. Por el momento el actual jefe de Gabinete cuenta con el respaldo explícito de la cúpula del Ejecutivo mientras avanza la investigación sobre su patrimonio.