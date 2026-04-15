Lo acusaron de abuso, se retractaron en el juicio oral y recibió cinco años de prisión

Aunque la mujer que lo había acusado de violación cambió su versión durante el juicio oral, un tribunal de San Juan condenó este martes a cinco años de cárcel efectiva a un empleado de la feria de Capital por otros delitos que sí quedaron acreditados: lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, coacción contra su expareja y abuso sexual simple doblemente agravado contra la hija de ella, una adolescente de 13 años.

El proceso oral se extendió durante aproximadamente dos semanas y estuvo atravesado por fuertes acusaciones iniciales. El imputado había llegado a debate señalado por delitos graves, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, coacción y agresiones físicas en un contexto de violencia de género hacia su expareja, además de abuso sexual contra la hija de ella. Sin embargo, durante su declaración en el juicio, la mujer modificó su relato y sostuvo que la relación sexual había sido consentida, asegurando además que su hija habría mentido en un primer momento por un conflicto personal.

Este cambio de versión fue uno de los puntos más discutidos durante el debate. Desde la UFI CAVIG, a cargo de la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, mantuvieron su postura con las acusaciones iniciales y explicaron que es común en este tipo de casos que la víctima se contradiga porque muchas veces se encuentra condicionada por el miedo, la dependencia o la presión familiar y social. En sus alegatos, el Ministerio Público había solicitado una pena de ocho años de prisión, al entender que existía un patrón sostenido de violencia dentro del ámbito familiar.

Por su parte, la defensa, representada por la abogada María Filomena Noriega, pidió una pena menor y de cumplimiento condicional, argumentando que el acusado no tenía antecedentes penales y que era el principal sostén económico de sus hijos.

El tribunal, integrado por los jueces Matías Parrón, Carolina Parra y Celia Maldonado, resolvió por unanimidad condenar al empleado de la feria de Capital a cinco años de prisión efectiva, encontrándolo culpable de lesiones agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género, coacción contra su pareja y abuso sexual simple doblemente agravado contra la menor en su condición de hijastra. En tanto, por mayoría de dos votos contra uno, el tribunal decidió absolverlo del delito de abuso sexual con acceso carnal, decisión que se basó en la declaración de la víctima.