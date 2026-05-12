Dos mujeres fueron aprehendidas este mediodía luego de intentar cometer un robo en un local de indumentaria ubicado en la intersección de calles Mitre y Rawson, en el centro sanjuanino. El hecho se registró alrededor de las 12:55 y fue abordado bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

En total, lo que intentaron robar ascendía a la suma de $162.000

De acuerdo a fuentes policiales, personal del GAM (Grupo de Apoyo Motorizado) fue comisionado al lugar tras un aviso que alertó sobre la posible comisión de un ilícito en el interior de un comercio identificado como “Casa Avellaneda”. Al arribar, los efectivos observaron a dos personas de sexo femenino que intentaron retirarse del local, mientras eran retenidas por el encargado y empleadas del negocio, quienes advirtieron la situación.

Ante esa circunstancia, se solicitó la presencia de personal policial femenino. Minutos después se hizo presente el móvil Halcón 91, a cargo de la agente Tatiana Carpio, en compañía del sargento Joel Guzmán, quienes procedieron a la aprehensión de las sospechosas.

Las dueñas del local hicieron un detalle de la cantidad de prendas y el valor de las mismas.

Las mujeres se identificaron como Rocío Florencia Echegaray, de 31 años, domiciliada en el barrio Necochea, departamento Chimbas, y Cintia Gimena Guardia Cabrera, de 28 años, con domicilio en el barrio Las Rosas, también en Chimbas. Ambas quedaron a disposición de la Justicia.

Tras el procedimiento, se dio intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal Mariano Teja tomó conocimiento del hecho y lo comunicó a la fiscal de turno, la doctora Virginia Branca, quien impartió directivas para que se iniciara el procedimiento especial de Flagrancia.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa”, en tanto que las detenidas fueron trasladadas a sede policial a la espera de las medidas judiciales correspondientes.