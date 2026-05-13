El Ministerio de Salud de San Juan llevó adelante una mesa de trabajo intersectorial en Rawson con el objetivo de construir estrategias conjuntas de acompañamiento, prevención y cuidado en salud mental para la comunidad del departamento.

La actividad fue organizada por el equipo de Salud Mental de la Secretaría Técnica y se desarrolló en la Biblioteca Popular Sur, en el marco del Plan de Salud Mental y de las acciones previstas para este año.

La convocatoria estuvo encabezada por la Dirección Provincial de Salud Mental y reunió a representantes de distintas instituciones y organismos que trabajan diariamente en el territorio junto a niños, jóvenes, adultos y familias rawsinas.

Del encuentro participaron equipos del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, profesionales de salud mental, integrantes de la Dirección Provincial de Economía Social, representantes del Juzgado de Paz de Rawson, dispositivos sociales y sanitarios municipales, Gabinetes Zonales de Educación, la Comunidad Fuego, la Parroquia de Villa Krause y autoridades de la Biblioteca Popular Sur.

Durante la jornada, los participantes analizaron la situación actual de la salud mental en el departamento y avanzaron en la identificación de problemáticas y factores que afectan a la comunidad.

El objetivo del espacio es fortalecer las redes comunitarias y potenciar los recursos locales para generar respuestas integrales y articuladas entre instituciones públicas, organizaciones sociales y actores comunitarios.

Además, se trabajó sobre estrategias de acompañamiento desde una mirada territorial e interdisciplinaria, buscando mejorar la contención y el acceso a herramientas de prevención y cuidado para las familias de Rawson.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que estas acciones forman parte de una política orientada a fortalecer espacios de escucha, prevención y acompañamiento en distintos departamentos de la provincia.