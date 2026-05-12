Personal de Comisaría 9ª recuperó varias cubiertas que habían sido sustraídas de una gomería del departamento y avanzó en la identificación de los presuntos autores, en el marco de una causa por hurto denunciada el pasado 8 de mayo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en un local ubicado en la intersección de calles Corrientes y Paula Albarracín de Sarmiento, propiedad de un hombre de apellido Cortez. Del interior del comercio, los delincuentes sustrajeron cubiertas nuevas que formaban parte del stock destinado a la venta. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar, lo que resultó clave para orientar la investigación.

A partir de las directivas impartidas por el Ministerio Público Fiscal, los efectivos iniciaron una serie de tareas investigativas tendientes al esclarecimiento del hecho. En ese contexto, realizaron un rastrillaje en inmediaciones del comercio damnificado, lo que permitió recuperar parte de los elementos sustraídos.

Durante el operativo, varios vecinos de la zona hicieron entrega voluntaria de los objetos, tratándose de cuatro cubiertas nuevas que aún conservaban sus respectivas etiquetas. Los elementos quedaron resguardados en depósito policial hasta cumplimentar las medidas judiciales correspondientes.

En paralelo, el análisis de los registros en video aportados por el damnificado permitió establecer la identidad de los presuntos autores del ilícito, aunque hasta el momento no se concretaron detenciones. La investigación continuó en curso con el objetivo de lograr la vinculación directa de los sospechosos.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que no se descartó que los implicados tuvieran relación con exempleados del comercio afectado. Asimismo, se analizó una posible conexión con otros hechos de características similares ocurridos en las inmediaciones de la estación de servicio YPF del departamento.

Finalmente, y en cumplimiento de directivas judiciales emanadas por la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, el personal policial procedió a la restitución de las cubiertas a su propietario, previo reconocimiento formal de los efectos secuestrados.

La causa continúa bajo investigación, mientras los efectivos avanzan con las medidas dispuestas por la Justicia para dar con los responsables del hecho y determinar si existió vinculación con otros ilícitos registrados en la zona.