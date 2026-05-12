En medio de una semana marcada por tensiones internas y el reclamo universitario, la mesa política del Gobierno nacional mantuvo este martes una reunión en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa y avanzar con distintos proyectos impulsados por el oficialismo.

El encuentro fue encabezado por Manuel Adorni y se desarrolló durante más de dos horas en las oficinas del Ministerio del Interior, mientras a pocos metros miles de personas participaban de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la ausencia del asesor presidencial Santiago Caputo, quien, según indicaron desde su entorno, había anticipado que no asistiría por cuestiones de agenda vinculadas a una reunión “de inteligencia”.

Bajo la supervisión de Karina Milei, participaron también del encuentro el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Diputados Martín Menem, el armador político Eduardo “Lule” Menem y otros referentes del oficialismo.

Durante la reunión, el foco estuvo puesto en la estrategia parlamentaria del Gobierno y en el tratamiento de un paquete de leyes que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas semanas.

Entre los proyectos mencionados aparecen el denominado “Super RIGI”, impulsado por el Ministerio de Economía, y un conjunto de iniciativas elaboradas por Federico Sturzenegger vinculadas a desregulación y reforma del Estado.

La reforma electoral también ocupó parte de la discusión política, especialmente después de las diferencias surgidas dentro de La Libertad Avanza respecto al tratamiento de Ficha Limpia y otras modificaciones al sistema electoral.

Las tensiones internas crecieron en los últimos días luego de que Patricia Bullrich se diferenciara públicamente de la postura de Javier Milei y Karina Milei respecto al respaldo político a Adorni en medio de cuestionamientos judiciales.

Desde el oficialismo aseguraron que el encuentro se desarrolló “en buenos términos” y remarcaron que la prioridad es recuperar la iniciativa parlamentaria y avanzar con la mayor cantidad posible de proyectos.

Mientras tanto, afuera de Casa Rosada, la movilización universitaria reclamaba por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por mayores recursos para las universidades públicas.

Según trascendió, durante la reunión hubo una breve referencia a la protesta luego de que el Ministerio de Seguridad estimara una convocatoria cercana a las 150 mil personas en Plaza de Mayo.

En paralelo, el Gobierno confirmó que retomará conversaciones con autoridades universitarias para avanzar en una nueva propuesta vinculada al financiamiento del sector educativo.