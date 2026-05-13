La jornada local en la Marcha Federal Universitaria tuvo varias postales de color, historias y numerosos testimonios personales y políticos.

Una de las presencias que no pasaron inadvertidas durante la masiva movilización por el microcentro sanjuanino, fue la docente y licenciada en bioquímica, Delia Pappano. Su faceta más conocida fue el rol público que tuvo como diputada provincial por la Unión Cívica Radical, además de haber formado parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Juan.

Al margen de su perfil como cuadro político, tiene una labor importante dentro de la Universidad Nacional de San Juan. En la labor académica, Pappano lideró el equipo del Instituto de Ciencias Básicas que obtuvo dos patentes para la UNSJ.

Sus desarrollos consisten en fertilizantes foliares (uno para tratar la deficiencia de hierro y otro quelante) diseñados para mejorar la calidad de cultivos, especialmente enfocados en el sector agro-exportador.

En 2023, la UNSJ le rindió un homenaje formal por sus aportes científicos y por posicionar a la universidad en el ámbito de la propiedad intelectual y la innovación tecnológica.

DIARIO HUARPE mantuvo un breve diálogo con la exdiputada e investigadora durante el desarrollo de la marcha y expresó el fundamento de su participación en la misma.

- ¿Por qué se sumó a la marcha federal?

- Hay que defender la universidad pública y te lo dice una persona que, gracias a la universidad pública, ella y su hermano fueron primera generación profesional de su familia. Durante 44 años formé parte como docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Juan. Lo que hoy el gobierno nacional está haciendo con la universidad pública nos hace retroceder 100 años como país.

- Antes de la convocatoria de la marcha, el Gobierno decretó en el boletín oficial otro recorte de presupuesto educativo. ¿Es un mensaje más de provocación?

- Por supuesto. Es el objetivo final de un gobierno como este. No quiere un país con gente que piense, que razone, que use criterio objetivo. Lo que quiere es un montón de borregos. Lo que quiere es volvernos a un país en donde muy pocos tienen y la inmensa mayoría padece pobreza, ese es el objetivo de este loco. Tenemos un país manejado por una repostera-tarotista y por un psicótico. Pero con un grado de malicia que jamás he visto.

- Si la Corte Suprema se ajustara a derecho y aun así el presidente sigue sin cumplir la Constitución ¿es causal de juicio político?

- Sí, porque de esta manera está por fuera de la Constitución Nacional. La presidencia está incumpliendo con una ley que fue vetada y el decreto fue rechazado. Hay una ley de financiamiento universitario, una ley de discapacidad y este gobierno re regocija en no cumplirlas. Veo que es un gobierno que siente felicidad dañando al pueblo argentino. Es el goce de la crueldad.

- Después de tantos años y ver cómo se están manifestando los estudiantes ¿presiente que no todo está perdido?

- Nunca todo está perdido. Esperanza siempre tengo. Si no tuviera esperanza, ¿de qué vale vivir? Tengo la esperanza de que los argentinos reaccionen, que la juventud argentina deje TikTok y las redes sociales y se preocupen más por su formación como seres humanos.

