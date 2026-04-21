Fue detenido por asesinato y balearon su casa por venganza en Chimbas

La zona de Chimbas volvió a ser escenario de un hecho violento relacionado con el homicidio de Matías Emiliano Díaz Amestíca, ocurrido en octubre de 2025. Durante la madrugada del pasado 8 de abril, dos individuos que se desplazaban en una motocicleta efectuaron seis disparos contra el frente de una casa situada en el Loteo Los Olivos. En esa vivienda se encontraban la pareja de Jonathan Lucero, una joven de apellido Frías, y su hijo de corta edad.

Desde la UFI Genérica confirmaron que "el atentado a tiros se produjo la madrugada del 8 de abril último" en un contexto que los investigadores vinculan a una represalia.

Lucero, de 28 años, es actualmente el único detenido por la muerte de Díaz, quien falleció tras recibir tres impactos de bala que le afectaron el corazón, un codo y una pierna. Aquel crimen sucedió el 17 de octubre en la calle Formosa, en Villa San Patricio, presuntamente por una "disputa por droga y una motocicleta".

Tras permanecer prófugo, el sospechoso se presentó el 22 de octubre en Tribunales junto a su abogada María Filomena Noriega. En el marco de la investigación, testigos menores que declararon en Cámara Gesell indicaron que "no pudieron ver el rostro del atacante porque llevaba casco", aunque sí aportaron datos sobre la ropa y el vehículo utilizado.

Ante el reciente ataque, la mujer se refugió con su bebé para protegerse y luego realizó la denuncia en la Subcomisaría del barrio Cipolletti. Debido al temor de que los agresores regresen, la abogada Noriega solicitó formalmente al fiscal Ignacio Achem que "disponga custodia a la familia".

Para los encargados de la pesquisa, los seis balazos representan un "mensaje de que no los van a dejar en paz" por parte de allegados a la víctima del año anterior. Por el momento, el caso se maneja con reserva mientras intentan identificar a los responsables del tiroteo en el loteo.