"Fue horrible": reconocido promotor de peleas analizó Jake Paul vs. Nate Díaz

Luego de la pelea entre Jake Paul y Nate Díaz, las críticas no tardaron en aparecer desde todos lados. En las últimas horas, Eddie Hearn, reconocido promotor de peleas, dialogó con Ariel Helwani en The MMA Hour y dejó claro su análisis al respecto. Así como decenas de otras personas, acotó que no fue de su agrado lo que ocurrió sobre el cuadrilátero de boxeo hace pocos días.

Al comienzo de sus palabras, Eddie dijo: "Fue horrible. No me malinterpreten, el evento fue increíble. Hiciste un gran trabajo. Brillante. Pero cuando hablas, conoces las MMA como la palma de tu mano. Conozco el boxeo como la palma de mi mano, y lo veo como cara entre sus manos, 'Esto es tan malo'. La razón por la que Nate no fue detenido es que Jake no tenía la habilidad. No sabe cómo derribar a un luchador, cortar el ring, golpearlo y detenerlo".

"Pero le doy mis apoyos a Nate: súper duro. Súper duro. Pero estás hablando de un nivel muy bajo en términos de estándar. Tenemos algo en el Reino Unido llamado título de área, que está en un radio específico, es como un título estatal. Estos muchachos no ganarían un título estatal, ese es el nivel al que están peleando. Pero escucha, apoyos para Nate. Definitivamente no tenía habilidad, pero lo que sí tenía era agallas", sostuvo Hearn.

Conclusión de Eddie Hearn

Por otra parte, el promotor reconoció: "Pero Jake simplemente no tiene la habilidad o la experiencia para derribar a alguien y detenerlo. Y estaba convencido de que lo haría. Es muy difícil decir si Jake Paul está retrocediendo debido al nivel de oposición. Pensé que lo hizo bien contra Tommy Fury , pero luego, cuando pelea con Nate, sé que Nate es súper duro y lo amas, pero es un boxeador muy limitado".

"Ni siquiera puedo decírtelo. No sé. Todavía respeto a Jake. Está dedicando tiempo, está entrenando, está haciendo rondas. El evento fue increíble, los números fueron geniales y, aunque era un boxeador contra un tipo de MMA, todavía se sentía como una pelea. No se sintió como un evento de YouTube. Tenía boxeadores reales en la cartelera, Amanda Serrano. Me gustan los eventos. Creo que está haciendo un gran trabajo en ese sentido", sentenció Eddie Hearn.