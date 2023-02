Fuerte autocrítica: los dichos de Martín Demichelis tras la caída de River

El pasado domingo 26 de febrero, River Plate fue derrotado por Arsenal de Sarandí y preocupó a los hinchas. En el Estadio Monumental de Núñez y por la quinta jornada de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el "Millonario" no jugó bien y cayó en toda clase de errores. El resultado fue de 2-1 contra y claramente significa un golpe durísimo, ya que el rival no presentaba mayores amenazas en fechas pasadas.

Siendo de esa manera, el principal apuntado por esta derrota fue Martín Demichelis en las redes sociales. Muchos hinchas miraron directamente hacia su director técnico. El entrenador de River habló con la prensa y dejó en claro que hubo errores en el armado del equipo, como así también en las modificaciones que hizo en el compromiso. Y, en conferencia de prensa, no se guardó nada.

Palabras de Martín Demichelis

"Le agradezco a la gente de River y le pido disculpas. Hoy volvieron a llenar el Monumental y apoyaron a los jugadores. Esta derrota inesperada es un golpe para analizar y para corregir. Nos equivocamos mucho con la pelota y quedamos muy desorganizados en defensa", fue lo que partió diciendo el actual entrenador del "Millonario". Sin dudas, los dichos de Demichelis no pasaron desapercibidas.

Por otra parte, el DT también aprovechó la instancia para darle fuerzas al equipo e ilusionar a los aficionados, quienes claramente no quedaron conforme con lo visto en el campo de juego. "Tenemos que volver a trabajar en la semana. Las penas en el fútbol se matan con autocrítica y también con entrenamientos. Pero la derrota no debe sacar miserias que trae un análisis después de perder", dictó.

"Me gustaría poder dominar muchísimo mejor los resultados y seguir generando peligro. Y que el equipo pierda la pelota y que no haya sensación de peligro, eso hay que seguir trabajando. Cuando los cambios no funcionan, soy el responsable", sentenció el sucesor de Marcelo Gallardo. De esa manera, en redes sociales surgieron todo tipo de comentarios, ya sean positivos o negativos.