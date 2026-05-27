La Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos continúa desarrollando grupos terapéuticos destinados a personas que atraviesan procesos de recuperación en distintos puntos de San Juan. Los encuentros se realizan dos veces por semana en las Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos (UMCoP), centros de día y casas convivenciales terapéuticas.

Los espacios forman parte de una estrategia integral de acompañamiento que combina abordajes individuales, grupales y familiares. Las actividades son coordinadas por trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos, quienes trabajan junto a los usuarios en distintos aspectos vinculados al proceso de recuperación.

Durante cada encuentro se promueven dinámicas de escucha, contención e intercambio de experiencias entre los participantes. Además, se abordan herramientas relacionadas con la expresión emocional, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de confianza entre pares.

En los grupos también se desarrollan temáticas vinculadas a la prevención de recaídas, habilidades sociales, autoconocimiento, actividades de la vida diaria y proyectos de vida. A esto se suman seguimientos terapéuticos y acciones orientadas a favorecer la reinserción social, educativa y laboral de quienes participan de los dispositivos.

Desde la Dirección señalaron que estos espacios buscan fortalecer los procesos de recuperación a través del acompañamiento interdisciplinario y el trabajo colectivo. También destacaron la importancia de pedir ayuda, compartir experiencias y sostener redes de apoyo durante el tratamiento.

Los grupos terapéuticos funcionan actualmente en distintos dispositivos de atención de la provincia y forman parte de las políticas de prevención y asistencia vinculadas a consumos problemáticos en San Juan.