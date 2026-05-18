El final de una era se ha materializado en la Casa Blanca. El Real Madrid sacudió el mundo del fútbol este viernes al anunciar oficialmente que su capitán, Dani Carvajal, no renovará su contrato y dejará la institución al término de la presente temporada. El lateral derecho, símbolo de la casta y el éxito madrileño, se despedirá de su gente este sábado en el Santiago Bernabéu.

"El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club", reza el comunicado oficial que pone fin a un ciclo iniciado el 18 de agosto de 2013. Desde entonces, el madrileño de 33 años construyó un palmarés inalcanzable para la mayoría de los mortales.

Carvajal se marcha con la impresionante suma de 27 títulos en su haber. En su vitrina personal resaltan las seis Champions League, una marca que solo comparte con mitos como Francisco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos. Su huella en el torneo continental es imborrable, especialmente tras su gol en la final de la "Decimoquinta" en Londres, donde fue elegido el mejor del partido.

En total, defendió la camiseta merengue en 451 partidos oficiales, logrando 307 victorias y anotando 14 goles. Sus trofeos incluyen: 6 Champions League y 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa y 4 Títulos de Liga, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

Este sábado, el Santiago Bernabéu se vestirá de gala para rendirle un homenaje que promete ser emocionante. Aunque se marchará como jugador libre, aún no ha trascendido cuál será su próximo destino futbolístico. Lo que es seguro es que el Real Madrid pierde a uno de los laterales derechos más determinantes de su centenaria historia.