El ataque ocurrido el lunes en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal conmociona a toda la región. Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, brindó detalles sobre el estado de la causa y las medidas adoptadas tras el tiroteo.

Según la funcionaria, el menor agresor se encuentra detenido y a disposición de la Justicia de Menores. El arma utilizada, una escopeta que pertenecía al abuelo del joven, fue secuestrada. “Se tomaron todas las medidas necesarias, desde la asistencia inmediata a las víctimas y sus familias hasta el seguimiento psicológico”, precisó Coudannes.

Respecto a los heridos, indicó que dos fueron trasladados a hospitales de la zona y se encuentran fuera de peligro. Los otros seis ya recibieron el alta médica. Además, se continúa con entrevistas al entorno familiar y conviviente del menor, consideradas clave por la investigación.

Coudannes también explicó que, al no estar vigente el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado por el Congreso, el caso se rige por el Código Penal Juvenil vigente en la provincia, y se aplican medidas de seguridad articuladas con distintas áreas del gobierno.

El acompañamiento a la comunidad educativa es otra prioridad. Equipos de educación y salud mental trabajan junto a docentes y alumnos para garantizar contención emocional y seguimiento durante los próximos días. La funcionaria resaltó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno busca “estar cerca de los afectados y brindar asistencia integral”.