Primero ocurrió en Ushuaia, con la intervención del puerto provincial y un vuelo del Departamento de Guerra de los Estados Unidos en el aeropuesto de la ciudad austral. No hubo explicaciones oficiales sobre el arribo de oficiales militares en tierra fueguina.

Ahora, se suma un nuevo hecho, esta vez en Neuquén. Con información poco precisa por parte de la Embajada de Estados Unidos y de Cancillería argentina, un segundo vuelo que aterrizó en Aeropargue, proveniente de Lima, pertenece a una “delegación bipartidaria”, de miembros del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Lo que comunicó la embajada estadounidense en el país, la delegación fue encabezada por el representante Tim Walberg, que se “encuentra de visita, con una agenda que incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y otros actores clave, con el objetivo de interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral. Las conversaciones también abordarán la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial”, continuó el comunicado.

Tim Walberg, funcionario que encabeza la delegación de un comité del Congreso de EEUU.

Walberg, es un funcionario Michigan de la gestión de Donald Trump y hace pocos días, hizo declaraciones a la prensa donde sugirió arrojar una bomba atómica a la Franja de Gaza para terminar el conflicto y dijo que Estados Unidos “no debe gastar un céntimo en ayuda humanitaria”.

El sitio patagónico Agenda Malvinas publicó que este segundo avión es el mismo que escoltó a Donald Trump durante su participación en el Foro Económico de Davos.

Estos hechos, generaron más incertidumbre y confusión por versiones cruzadas. Además, hay otro grupo de funcionarios norteamericanos que habrían llegado a Neuquén, para conocer Vaca Muerta y un observatorio astronómico que Estados Unidos denuncia que es una base militar china que es utilizada para hacer inteligencia militar.

En tanto, la delegación que aterrizó en Ushuaia, según medios locales, habría viajado a Río Grande para visitar la empresa Tecnomyl. Incluso este movimiento, hasta habría generado incomodidad en oficiales de la Armada Argentina.