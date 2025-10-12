La reinauguración del autódromo El Zonda-Eduardo Copello de San Juan fue la fiesta que todos esperaban vivir. El retorno del Turismo Competición 2000 (TC 2000) al mítico escenario convocó a más de 30 mil espectadores en la Quebrada Rugiente.

El gran protagonista de la jornada fue Gabriel Ponce de León, el piloto de Junín (Buenos Aires), quien logró su primera victoria en El Zonda después de una década. A bordo del Toyota de Corsi Sport, Ponce de León se encontró con el triunfo ante el retraso de Matías Rossi. Esta victoria fue la tercera para Ponce de León en "El Zonda" (había ganado en 2000 y 2008) y la 25ª en la categoría. Además, no ganaba como piloto titular desde la fecha disputada en el autódromo "Oscar Cabalén" en 2010.

La carrera, dominada en gran parte por Matías Rossi, experimentó momentos dramáticos a partir de la vuelta 13, cuando una sucesión de vehículos comenzó a sufrir por el desgaste excesivo de los neumáticos delanteros derechos. Esta problemática afectó a pilotos como Aldrighetti, Emiliano Stang (Toyota), Mateo Polakovich (Fiat), Franco Morillo (Chevrolet) y Tiago Pernía (Honda), quienes se vieron obligados a parar en boxes para el reemplazo.

El drama escaló cuando Polakovich, tras salir de boxes, quedó detenido en la "viborita" con un inconveniente mecánico que generó un principio de incendio. Este incidente obligó a una neutralización con Auto de Seguridad (AS) para retirar la unidad, y la carrera se reanudó en la vuelta 20.

Rossi mantenía el liderazgo hasta ese momento, pero un problema con la hidráulica de su Toyota surgió y lo relegó al 11° puesto, dejándolo fuera de la zona de puntos.

Con esa última alternativa, Ponce de León encabezó la carrera hasta cruzar la bandera de cuadros con casi dos segundos de ventaja. Lo acompañaron en el podio sanjuanino Marcelo Ciarrocchi (Toyota) y el campeón Leonel Pernía (Honda).

Completando el Top10 se ubicaron el mendocino Nicolás Palau, Tiago Pernía, el sanjuanino Fabián Flaqué (quien terminó en una destacada sexta posición), Franco Morillo, Lautaro Campione y Tomás Fernández. Solo Franco Vivian (Chevrolet), por una falla, y Polakovich no pudieron continuar en pista.