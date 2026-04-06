Quién es la nueva novia de Garnacho tras abandonar a la madre de su hijo

Alejandro Garnacho utilizó su perfil oficial de Instagram para poner fin a las especulaciones y confirmar su reciente noviazgo con Adriana Lobaz. La joven, que se desempeña como creadora de contenido digital e influencer en España, experimentó un notable crecimiento en sus plataformas de TikTok e Instagram luego de que trascendieran las primeras versiones del romance.

El deportista del Chelsea publicó diversas fotografías donde se lo observa compartiendo momentos con su hijo, relajándose y junto a Enzo Fernández. No obstante, la inclusión de una imagen de Lobaz fue interpretada por su audiencia como la ratificación definitiva del noviazgo, luego de que ambos fueran detectados juntos inicialmente en diciembre de 2025.

Sobre este presente sentimental y profesional, el periodista Roberto Antolín brindó detalles específicos y sostuvo que el futbolista no tiene intenciones de darle un carácter formal a la unión. El cronista afirmó que el extremo "quiere tener relaciones con mujeres despampanantes" y señaló una supuesta despreocupación por su actualidad deportiva.

Según Antolín, la influencer ya se encuentra instalada en Londres junto al atacante, quien le habría otorgado una tarjeta de crédito con libre disponibilidad. Respecto al desempeño del jugador, el periodista español manifestó que "Alejandro está dejando a un lado su carrera de futbolista y casi no juega en el Chelsea. Al representante le interesa que cambie de equipo para cobrar comisión".