Gendarmería atrapó a un boliviano en San Juan y le incautó 91 cápsulas de cocaína y marihuana
Un importante golpe al narcotráfico se concretó recientemente en San Juan, tras un operativo llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería Nacional. Los hechos tuvieron lugar sobre el kilómetro 202 de la Ruta Nacional N° 141, en el Paraje Control Forestal, donde los gendarmes interceptaron una camioneta Fiat Toro que se dirigía desde Salta hacia Mendoza.
El vehículo era ocupado por un ciudadano de nacionalidad boliviana y una mujer de nacionalidad argentina. Durante el control de rutina, las "respuestas evasivas y dubitativas" de los ocupantes levantaron sospechas entre los funcionarios. Esto motivó la intervención de un can de la Fuerza, entrenado en la detección de estupefacientes. Al pasar junto al rodado, el perro reaccionó e indicó la presencia de sustancias ilícitas en la rueda de auxilio, que se encontraba bajo la caja de la camioneta.
Con el previo conocimiento de la Fiscalía Federal de “San Juan”, los uniformados procedieron a una inspección más minuciosa de la cubierta. En su interior, descubrieron cuatro “ladrillos” y una bolsa que acondicionaba 91 dosis de una sustancia blancuzca. Posteriormente, el procedimiento fue trasladado a la Subunidad, donde se realizaron las pruebas de campo Narcotest. Estas arrojaron resultado positivo para cocaína, confirmando que el peso total de la droga incautada era de 5 kilos 296 gramos.
El operativo concluyó con el decomiso de la totalidad de la droga, el vehículo utilizado para el transporte, la suma de 3.930.000 pesos argentinos y tres teléfonos celulares. Los dos involucrados quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, en un accionar que subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.
