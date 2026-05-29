A partir del 1 de junio, los efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina pasarán a contar con cobertura médica de la empresa privada Medicus en todo el país. La medida fue confirmada por la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg) y alcanzará a cerca de 197.000 beneficiarios.

El cambio incluye al personal en actividad, retirados, pensionados y a los grupos familiares de ambas fuerzas federales. Según se informó oficialmente, la implementación busca reorganizar el sistema de atención médica y centralizar la prestación principal en una empresa de medicina prepaga.

Mientras se concreta el traspaso, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), que brindaba cobertura hasta ahora, continuará prestando servicios durante el período de transición para evitar interrupciones en la atención sanitaria.

Desde el organismo aclararon que los afiliados no deberán realizar trámites presenciales en esta primera etapa. Además, la nueva credencial médica será digital y podrá gestionarse desde teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó la incorporación de Medicus como nueva prestadora para ambas fuerzas federales.

Las autoridades señalaron que el objetivo del nuevo esquema es agilizar procesos administrativos, reducir requisitos burocráticos y mejorar el acceso a las prestaciones médicas en distintas provincias del país.