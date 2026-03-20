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Género participó en encuentro para prevenir la trata de personas en San Juan
POR REDACCIÓN
San Juan avanzó en la articulación de políticas públicas al conformar la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, un espacio que reúne a distintos organismos para coordinar acciones de prevención, abordaje y asistencia a víctimas.
El encuentro se realizó el jueves 19 de marzo y fue impulsado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de las Personas, con la participación de representantes de la Dirección de Género del Ministerio de Familia, equipos técnicos y personal de dispositivos que funcionan en todos los municipios.
Durante la jornada se trabajó sobre nuevas modalidades del delito, especialmente aquellas vinculadas a entornos digitales y el uso de la inteligencia artificial para la captación de víctimas, además de estrategias de intervención y detección.
La propuesta incluyó capacitaciones sobre indicadores de trata y el abordaje integral de la problemática en el país, junto con la presentación del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026, que contempla 26 medidas y 85 acciones con participación de más de 50 organismos.
En este marco, la directora de Género, Valeria Díaz, expuso las experiencias y acciones que se desarrollan en la provincia, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con organismos nacionales y provinciales.
También participaron la directora del Comité Ejecutivo, Verónica Toller; representantes de la Dirección de Migraciones y de la Agencia Territorial de Empleo de la Nación, consolidando un espacio de articulación institucional frente a esta problemática.