San Juan avanzó en la articulación de políticas públicas al conformar la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, un espacio que reúne a distintos organismos para coordinar acciones de prevención, abordaje y asistencia a víctimas.

El encuentro se realizó el jueves 19 de marzo y fue impulsado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de las Personas, con la participación de representantes de la Dirección de Género del Ministerio de Familia, equipos técnicos y personal de dispositivos que funcionan en todos los municipios.

Durante la jornada se trabajó sobre nuevas modalidades del delito, especialmente aquellas vinculadas a entornos digitales y el uso de la inteligencia artificial para la captación de víctimas, además de estrategias de intervención y detección.

La propuesta incluyó capacitaciones sobre indicadores de trata y el abordaje integral de la problemática en el país, junto con la presentación del Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026, que contempla 26 medidas y 85 acciones con participación de más de 50 organismos.

En este marco, la directora de Género, Valeria Díaz, expuso las experiencias y acciones que se desarrollan en la provincia, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto con organismos nacionales y provinciales.

También participaron la directora del Comité Ejecutivo, Verónica Toller; representantes de la Dirección de Migraciones y de la Agencia Territorial de Empleo de la Nación, consolidando un espacio de articulación institucional frente a esta problemática.