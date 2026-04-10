Gerardo Romano contó el miedo a la muerte que sintió cuando le dio Parkinson

Durante una charla con Mario Pergolini en el ciclo Otro día Perdido, Gerardo Romano brindó detalles profundos sobre cómo atraviesa su presente tras ser diagnosticado con Parkinson. El artista recordó el instante en que recibió la noticia médica y confesó que me asusté, me dio miedo morirme porque está buena la fiesta. A pesar del impacto inicial, decidió continuar con su labor profesional sobre el escenario. Sobre aquel momento, explicó que tenía dos opciones, o dejaba todo porque tengo parkinson y me voy a morir, o no, y yo elegí que no.

Para contrarrestar los efectos de la afección, el actor mantiene un esquema cotidiano muy estricto y enfocado en la actividad física. Según relató, nado tres veces por semana 1 kilómetro cada vez, voy y vengo en bicicleta, repaso la letra de la obra que hacía solo para ejercitar el músculo de la memoria, la peleo. Respecto a la manifestación de la enfermedad en su cuerpo, señaló que hay momentos muy cruents de movimientos y temblores y otros con cosas más suaves, como la que ves hoy.

Esta no fue la primera vez que se refirió al tema, ya que previamente lo había mencionado en una entrevista con Chiche Gelblung donde mostró sus medicamentos. En aquella oportunidad aclaró que no se nota porque laburo mucho y porque no doy conferencias de prensa para decir que tengo Parkinson. En ese contexto, también se había referido al esfuerzo sobrehumano que realiza para no perder el hilo de su historia y a su preocupación por el valor de los remedios que consume.