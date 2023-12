GHM Contenidos es una productora fundada en 1993 que ofrece servicios de publicidad, imagen corporativa, diseño integral, monitoreo y vuelos con dron o helicóptero a clientes de Argentina y Latinoamérica. La empresa tiene oficinas en la Cordillera de los Andes y cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el campo de la comunicación institucional, realización audiovisual, editorial y stands. Este jueves festejaron sus treinta años de trabajo en la provincia y aprovechando la ocasión Gustavo Huevo Muñoz y Gabriela Graffigna, su esposa y compañera de trabajo abrieron las puertas de la productora para celebrar las tres décadas a lo grande.

Para contar cómo fueron los comienzos de la empresa, su mentor Huevo Muñoz compartió con los invitados presentes un video que fue especialmente pensado para este aniversario tan especial. El nombre "GHM" proviene de las iniciales del nombre de su fundador, Gustavo 'Huevo' Muñoz. La empresa tiene sus raíces en la infancia de Huevo, quien creció en Tocota (Iglesia) al pie de la cordillera. Su pasión por la aventura y la curiosidad lo llevaron a explorar cada vez más lejos, incluso en la caza de animales salvajes. Con el tiempo, Huevo se interesó por la tecnología y comenzó a tomar fotografías y grabar videos con cámaras prestadas.

Según las palabras de Muñoz, con el tiempo, su familia se trasladó a la ciudad, y se mudaron a un pequeño departamento. El era muy inquieto, desarmaba todo para luego volverlo a armar. "Los parlantes del tocadiscos de mi madre, los juguetes de mis hermanas, las muñecas esas que lloraban, o cualquier cosa que encontrara. Toda la tecnología me empezó a fascinar y un día me topé con un proyector de cine y se me voló la cabeza. Con alguna cámara prestada empecé a sacar fotos, y apenas pude, a grabar video", afirmó.

Fue así como inició sus primeros trabajos durante registros de viajes, fiestas de quince y casamientos. Fue en uno de estos eventos donde se dio la ocasión de quien un tiempo después se terminó convirtiendo en su compañera de vida y de trabajo.

"En uno de esos casamientos conocí a Gaby, cruzamos unas palabras porque su hermanito me estaba tirando papel picado a la cámara. Después de la fiesta me llevó a mi casa y desde entonces no deja de llevarme", destacó.

Fue así como desde aquel día, Gaby, como todos la conocen, se volvió un pilar fundamental en la historia de GHM porque juntos descubrieron que tenían un maravilloso potencial. Fue así que con el tiempo, pasó a encargarse de la edición y contribuyó al éxito del estudio, que se convirtió en uno de los más buscados en la provincia. "Empezamos a producir de una manera, a empezar a trabajar de una manera, a profesionalizarnos de una manera, y esa etapa se fue agrandando y creciendo, y las posibilidades fueron cambiando totalmente a las de hoy. Fue un nunca parar", agregó.

Sin embargo, Muñoz no quiso olvidarse del equipo de trabajo que lo acompaña en el estudio. "Siempre es un mundo de equipo, todos desarrollan un pedacito de la empresa. a lo largo de la vida soy muy agradecido de todas estas personas que han estado acompañándonos. Ha sido un viaje maravilloso. A una altura de la vida decir, bueno, ¿qué cambio nos toma? Y vivir como hemos vivido siempre, y demostrar cosas hermosas", cerró.

El futuro

Según Muñoz, ahora están enfocados en consolidar la rama IOT (GHM Satelital), producir dos películas de ficción, y profesionalizar los procesos de la productora para que funcione sin ellos. “El tiempo pasa, cambian los gobiernos y la Argentina nunca es un país sencillo, pero creo que hemos creado una fórmula valiosa que debe permanecer activa para seguir mostrando San Juan, con amor y dedicación a todo el mundo”, expresó.