Este domingo, bajo un intenso sol, se corre la tercera etapa de la XXIV edición del Giro del Sol, una prueba clave para definir la clasificación general. Se trata de una contrarreloj individual de 9,3 kilómetros en el departamento Ullum, donde cada ciclista deberá competir en soledad, sin la protección del pelotón.

El publico presente entre los competidores. (Foto Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

El recorrido comenzará en la Municipalidad de Ullum y finalizará en el Complejo Palmar del Lago. En este tipo de pruebas, los corredores ponen a prueba su potencia, regularidad y capacidad de sostener el esfuerzo, factores que suelen generar diferencias decisivas en la tabla general. El público sanjuanino siempre fiel al deporte que más los representa, se instaló desde temprano en diferentes tramos por donde pasó la competenecia.

(Foto Gabriel Flores // DIARIO HUARPE)

Por la tarde se disputará la cuarta y última etapa del Giro del Sol, que unirá Pocito, Caucete y nuevamente Pocito, en un trazado de 147,600 kilómetros. El recorrido incluirá metas sprint, una meta de montaña y un circuito final con varias vueltas, ideal para una definición intensa.

La combinación de tramos ruteros y urbanos mantendrá la competencia abierta hasta los últimos kilómetros, con equipos buscando controlar la carrera y sprinters esperando su oportunidad en el cierre.

La jornada promete un gran marco de público y emociones hasta el final, en lo que será el desenlace de una de las competencias ciclísticas más tradicionales de San Juan.