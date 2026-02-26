Ante la cotización actual del dólar y sus distintos tipos, no deja de alimentar la voracidad insaciable de los ahorristas por atesorar divisas desde su Home Banking. Las compras digitales de la moneda extranjera recalienta el mercado y presiona más al plan monetario impuesto por Santiago Caputo.

Es un gran volumen de compras particulares que no da respiro a los próximos vencimientos de la deuda pública en moneda dura.

En otras palabras, la demanda de dólares no deja de crecer y los lugares para rascar más el fondo de la olla son cada vez menos.

A lo largo del año pasado, la demanda de dólares en los bancos fue muy elevada. A tal punto, que en los meses previos a las elecciones de medio término, los bancos vendieron más de u$s5.000 millones mensuales a sus clientes.

En noviembre, las compras de los ahorristas minoristas treparon a u$s1.100 millones. A lo largo de ese mes, habían comprado dólares 1,1 millón de personas por u$s1.597 millones mientras que otros 692.000 realizaron ventas por u$S509 millones.

En diciembre, en tanto, los particulares adquirieron un neto que sobrepasaron los u$s2.100 millones. Esa suba se explicó por la potencia del aguinaldo.

Las compras de dólares por parte del público y las transferencias sin destino específico totalizaron la friolera de u$s32.114 millones, el monto más elevado desde que comenzó la serie estadística del BCRA en 2003.

Alrededor de 1,5 millón de argentinos compran dólares en los bancos todos los meses.

Cómo arrancó la compra de dólares en 2026 y su impacto en las reservas

Durante enero, los ahorristas habrían comprado alrededor de u$s2.000 millones, de acuerdo a las estimaciones en bancos líderes, tomados como referencia del sistema.

Este febrero, está por cerrar con compras por entre u$s1.800 y u$s2.000 millones. Para los analistas, se trata de montos por encima de lo que el Gobierno podría afrontar sin problemas. Economistas como Pablo Goldín, de la consultora MacroView, señalan que si -efectivamente- la demanda de divisas se mantiene en estos valores, al Banco Central se le hará muy difícil comprar alrededor de u$s1.000 millones mensuales, que es lo que necesita para afrontar los vencimientos de deuda en dólares de este año.

La contracara de esta exigencia, se relaciona con la caída en el nivel de importaciones, producto de la recesión y estanflación de la actividad económica.

Esta realidad, que habla de un efecto no deseado, en verdad afloja las necesidades de divisas para el Gobierno.

Aun en un contexto donde la demanda de divisas de los ahorristas se mantiene en u$s2.000 millones mensuales, el Banco Central logra sostener el plan de compras de billetes verdes.

El martes adquirió otros u$s48 millones, y cumplió 35 jornadas consecutivas de compras en el mercado. El monto total adquirido por la autoridad monetaria se ubicó en 2.555 millones de dólares.

Quiere decir que ya cumplió con la cuarta parte del volumen de u$s10.000 millones planteados como objetivo anual por el BCRA.

Según Goldín, es probable que el Banco Central se vea obligado a elevar este objetivo en caso de que la demanda mensual de los ahorristas no se enfríe.

Por ahora, no obstante, esta cuestión no condiciona: todavía está de frente la liquidación de la cosecha gruesa de granos, que arrancará recién dentro de un mes aproximadamente.

Ante la resistencia del riesgo país para descender de los 500 puntos, al Gobierno se le hará complicado pensar en captar fondos en el exterior.

Por eso, el Ejecutivo decidió emitir deuda en dólares, por hasta u$s2.000 millones. La medida tiene como objetivo principal cubrir el vencimiento de u$s4.300 millones previsto para julio.

Apunta a enviar un mensaje a los inversores de Wall Street: Argentina puede generar financiamiento en moneda dura dentro de su propio mercado.

El Tesoro lanzará un bono en dólares, denominado AL27, con un cupón de 6% TNA y pagos mensuales de intereses. La fecha de vencimiento coincide con las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

En efecto, este bono en dólares servirá para cubrir parte de ese vencimiento y evitar una presión sobre las reservas del BCRA.