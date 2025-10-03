A cinco meses del fallecimiento de su esposo, Luciano Ojeda, Gladys La Bomba Tucumana recordó con dolor los momentos finales de su pareja, quien murió tras varios años de lucha contra un cáncer agresivo. El episodio dejó una marca profunda en la cantante, quien habló en LAM sobre su proceso de duelo y compartió detalles hasta ahora desconocidos de sus últimos instantes juntos.

Gladys confesó entre lágrimas que el día que se dirigían al hospital, ella pensó que volverían a casa. Sin embargo, mientras rememoraba los hechos, reveló el emotivo pedido que le hizo su marido, un recuerdo que ella aún guarda con cariño.

Publicidad

"Cuando estábamos llegando al Fleming, me dijo ‘mamita, te pido una última cosa, ¿me podés comprar unas papitas y una gaseosa?’", relató la cantante. Gladys explicó que Luciano sufría de presión muy baja debido a su enfermedad y que apenas pudo consumir un par de bocados antes de ser internado.

La cantante reveló el objeto que conserva como un recuerdo preciado de ese momento: "Tengo las papitas guardadas, porque solo comió dos". Justo al llegar al hospital, fue internado y tenía "5 o 6 de presión", sostuvo Gladys, quebrándose en llanto.

Publicidad

Gladys recordó con tristeza que en ese instante supo que no regresarían juntos a casa. " Ya se estaba muriendo ", contó. Ante la gravedad de la situación, llamó rápidamente a su hermano y a su hijo porque "tenía mucho miedo y ya sabía que no íbamos a volver a casa".

La cantante aprovechó el momento para rendir un emotivo homenaje a la personalidad de su esposo, a quien definió como el primer hombre del que verdaderamente se enamoró. Gladys reflexionó sobre Luciano en comparación a otros hombres, destacando que él "era honesto, desinteresado, lo poco que tenía era para compartirlo conmigo, me cuidaba y era mi compañero". Además, afirmó: "Tenía todo distinto".