Gloria Carrá contó qué pasó cuando se encontró a su hija, Ángela Torres, en un boliche

Gloria Carrá compartió en el programa Vuelta y Media de Urbana Play la profunda conexión que mantiene actualmente con su hija, Ángela Torres. Ante la pregunta directa de Sebastián Wainraich sobre si la joven le prestaba atención, la actriz respondió entre risas que “re” y confesó que “es el momento que más juntas estamos, por suerte”.

Al recordar los inicios de la cantante, Carrá admitió que “siempre la voy a ver. Me emociona mucho. A veces me dicen que hay una sorpresa y yo siento como que hay algo en mí que ya sabía, porque la veo desde siempre, desde que era chiquitita y te armaba unas entradas cuando venían mis amigas, y se las daba y decía: 'En media hora empieza', y tenías que ir a su cuarto a escucharla bailar y cantar”.

La actriz reflexionó sobre el lazo generacional destacando que Ángela “tiene 27, yo la tuve a esa edad, entonces me parece que eso también...” genera una mayor cercanía entre ambas.

Durante la charla, relató una divertida vivencia en un boliche de Mar del Plata donde cuidó las formas por respeto a su hija. “Me encararon y yo tipo: 'No'. Por adentro dije: 'La pu... madre, la que me perdí'. No le dije al pibe eso, obvio. Pero no, me fui”, narró con humor. Ante esto, Wainraich bromeó diciendo que “a ese chico le queremos hablar, que encaró a Carrá. Queremos decirte que Gloria no podía esa noche, pero hoy sí puede”.

El orgullo de Gloria se manifestó recientemente en redes tras el show de la joven como telonera de Shakira en Vélez. Allí escribió: “¡¡Mi chiquita gigante teloneando a Shakira en Vélez!! Feliz y emocionada, no solo por verla cumplir sus sueños, también porque últimamente la veo reír y eso me llena el corazón de amor. ¡¡Vamos Ange, esto recién empieza!! El último video me encanta, ella y sus amigos siempre”.

El intercambio sumó ternura con la respuesta de Ángela: “Te amo mamáaaa, gracias por acompañarme y por ser luuuuzzz”, a lo que la actriz replicó: “¡¡Vos sos mi luz!! Te acompaño a donde me pidas. Te amo”. Finalmente, Torres bromeó sobre la complicidad compartida señalando que “jajaja el final fue ronda de chismes, que se sepa”.