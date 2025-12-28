El presidente Javier Milei firmará este martes un decreto que dispone un aumento de sueldos para funcionarios públicos, medida que llega tras dos años de congelamiento salarial para cargos jerárquicos del Estado.

La firma del decreto está prevista para esta semana y la norma se publicará el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, abarcando a las principales autoridades del Poder Ejecutivo, incluidos presidente, vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, entre otros.

Publicidad

Desde la Casa Rosada señalaron que la recomposición salarial considerará todo el período sin aumentos, aunque remarcaron que no será superior a los incrementos percibidos por los empleados estatales a través de las paritarias vigentes.

En el Gobierno argumentan que los sueldos jerárquicos sufrieron una pérdida de poder adquisitivo cercana al 60 % desde el inicio de la gestión, en un contexto de alta inflación acumulada en los últimos dos años.

Publicidad

Entre las cifras actuales que se tomarán como referencia antes del ajuste, los sueldos brutos incluyen montos como $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta y más de $3 millones para ministros, con escalas decrecientes según el cargo.

El aumento previsto forma parte de una decisión administrativa que buscaba reagrupar los ajustes pendientes sin introducir un esquema diferencial frente al resto de la administración pública, en un momento en que el Gobierno también enfrenta debates clave sobre el Presupuesto 2026 y otras políticas de gestión.