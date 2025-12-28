La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, celebró este sábado la aprobación de un presupuesto nacional sin déficit fiscal, un hecho que consideró histórico en la gestión pública y un paso significativo para la estabilidad económica. La dirigente destacó el valor de alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos en un contexto marcado por desafíos macroeconómicos.

Bullrich remarcó que se trata de la primera vez en el país que un presupuesto anual se aprueba sin prever un déficit, lo que implica que el Estado proyecta equilibrar sus cuentas sin necesidad de financiamiento adicional por encima de los ingresos planificados. En su mensaje, valoró esta decisión como un avance hacia la disciplina fiscal y la responsabilidad en la administración de fondos públicos.

Publicidad

La dirigente política subrayó que el logro “no es casualidad” y que responde a una serie de decisiones orientadas a ordenar las cuentas estatales y fortalecer la confianza de los agentes económicos, una señal que según ella puede favorecer la inversión y la credibilidad en el país.

La aprobación del presupuesto sin déficit se dio en un marco parlamentario en el que se discutieron distintas versiones del proyecto y se alcanzaron acuerdos para sostener las estimaciones de ingresos y gastos. Para Bullrich, esto representa un hito en la gestión fiscal que, además, marca una ruptura con prácticas tradicionales de déficits recurrentes.

Publicidad

Especialistas en economía señalaron que, si bien la aprobación de un presupuesto sin déficit es simbólicamente relevante, la ejecución real de las cuentas públicas dependerá de múltiples variables económicas, como la recaudación tributaria, el comportamiento de la actividad económica y los precios internacionales que afectan al país.

La líder del PRO también expresó que este tipo de políticas buscan mejorar el perfil de riesgo del país, potenciando la estabilidad y reduciendo la incertidumbre financiera. Con la mirada puesta en los próximos meses, Bullrich invitó a “seguir trabajando por un país con reglas claras y finanzas ordenadas”.

Publicidad

Este anuncio se suma a los debates en torno a la agenda económica para 2026, donde la disciplina fiscal y la reducción de desequilibrios son temas centrales en el diálogo entre el Gobierno, la oposición y los sectores productivos.