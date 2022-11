El mes de diciembre llegará con una lista de aumentos en bienes y servicios regulados como prepagas, combustibles y alquileres que le pondrán presión a la inflación que después del pico mensual de julio (7,4%), el índice no lograr taladrar el piso del 6%. El último mes del año contará con el efecto del programa Precios Justos, con cerca de 2.000 productos de consumo masivo que no subirán los precios en los próximos meses, aunque aún no está disponible en todos los supermercados.

Algunos de los aumentos previstos para el mes de diciembre se verán reflejados en las prepagas, que tendrán una suba de 6,9%. Este porcentaje corresponde al aumento previsto inicialmente de 13,8% de acuerdo a una fórmula que se empezó a aplicar este año. Pero debido al impacto que tendrían esas subas, el Gobierno decidió desdoblar la suba en dos tramos: 6,9% en diciembre y 6,9% en enero.

Esto quiere decir que el aumento total en el año será de poco más del 100%, mientras que el próximo año se empezará a aplicar una nueva fórmula por parte vinculada al índice de variación salarial (Ripte). Desde el mes de febrero de 2023 y por el plazo de 18 meses, el incremento del valor de las cuotas tendrá como tope máximo el 90% del índice Ripte del mes anterior. Esto se aplicará a quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero).

Por el lado de los combustibles, un acuerdo entre el Ministerio de Economía y las empresas petroleras determinó un esquema de subas para los combustibles líquidos, como nafta y gasoil, que iniciará con un 4% a partir de diciembre. Con esta suba, el precio de la nafta Súper aumentará su valor en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Lo mismo pasará con el Diésel que tendrán aumentos escalonados en los próximos meses. El cronograma acordado con las empresas YPF, Raizen (titular de la marca Shell), Trafigura (de la red Puma) y Axion prevé subas de 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo.

Finalmente, otra de las subas se va a ver reflejada en los alquileres. Es que los inquilinos que tengan que realizar su actualización en el último mes del año, sufrirán una suba del 77,5% de acuerdo al índice (ICL), que contempla la variación de la inflación y de los salarios. Por ejemplo, un alquiler de $40.000 pasará a costar $71.000 en el mes de diciembre.