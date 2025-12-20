Golpe para el Dakar: Juan Cruz Yacopini, grave tras accidente en sus vacaciones

El automovilismo argentino y el mundo del Rally Raid se encuentran en vilo tras conocerse el grave accidente que sufrió el piloto Juan Cruz Yacopini, figura destacada del deporte motor nacional y reciente campeón del Mundial de Bajas 2025. El siniestro ocurrió durante la tarde del viernes 19 de diciembre, mientras el corredor de 26 años disfrutaba de unas vacaciones con amigos en el dique El Carrizal, en Mendoza, días antes de partir hacia Arabia Saudita para competir en el Rally Dakar 2026.

Según informaron medios locales y su entorno, el accidente sucedió cuando Yacopini se tiró al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad, golpeándose la cabeza. El impacto le provocó un paro cardiorrespiratorio. Fue asistido de inmediato por sus amigos y, tras recibir maniobras de reanimación, fue trasladado inicialmente al Hospital Perrupato en San Martín. Debido a la gravedad de su cuadro, diagnosticado como "politraumatismo grave con shock medular", fue derivado a la Clínica de Cuyo en la ciudad de Mendoza, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La noticia impacta de lleno en el mundo del deporte, ya que Yacopini se encontraba en el momento cúspide de su carrera. Hace apenas unos días había sido galardonado en la Gala de la FIA en Uzbekistán por su título mundial. Su próxima meta era el Rally Dakar, donde iba a ser el único argentino en la categoría principal de autos, pilotando una Toyota Hilux del equipo oficial Toyota Gazoo Racing South Africa, con serias aspiraciones de podio. El mendocino, quien debutó en el Dakar en 2021, ya había logrado un meritorio séptimo puesto en las ediciones 2023 y 2025. La comunidad automovilística y sus seguidores esperan ahora noticias alentadoras sobre la evolución de su salud.