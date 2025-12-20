El presidente argentino, Javier Milei, brindó un fuerte discurso en la cumbre del Mercosur, donde reclamó flexibilización comercial y exigió una condena al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, planteó.

Milei sostuvo que el bloque regional no cumplió con sus objetivos fundacionales, que incluían promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad. “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”, enumeró.

Publicidad

El mandatario cuestionó la burocracia interna del Mercosur y señaló que “el comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos”, pese a que los aranceles externos del bloque se encuentran entre los más altos del mundo. En ese sentido, afirmó: “Un arancel así no protege el empleo, lo destruye”.

Milei pidió una reforma institucional integral para reducir el costo económico del Mercosur y afirmó que “la integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia”. Destacó además los recursos estratégicos de la región, como energía, minerales críticos y alimentos, y planteó la necesidad de eliminar obstáculos internos para permitir su desarrollo.

Publicidad

Sobre la relación con la Unión Europea, afirmó que las negociaciones avanzan con lentitud y que los países no pueden seguir perdiendo tiempo en discusiones administrativas. También abordó la seguridad regional, mencionando el narcotráfico y la criminalidad transnacional, e hizo un llamado a condenar el gobierno de Maduro y liberar a los presos políticos, incluyendo al argentino Nahuel Gallo.

Milei destacó el reconocimiento internacional a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró el llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano. Además, expresó disposición a apoyar la adhesión de Bolivia al bloque y reiteró el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur.

Publicidad

El mandatario vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales, destacando la victoria de José Antonio Kast en Chile como una demanda social por economías más abiertas y competitivas, y concluyó: “La pregunta que debemos hacernos hoy es simple: ¿queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”.