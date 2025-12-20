De cara a la temporada de vacaciones, el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, difundió una guía con recomendaciones para viajar de forma segura. Las pautas incluyen documentación, equipamiento del vehículo, estivado del equipaje y hábitos de conducción.

El organismo recomendó consultar el estado de rutas y caminos antes de salir para evitar imprevistos vinculados a clima, obras o desvíos. Además, recordó la documentación obligatoria: Documento Nacional de Identidad, licencia de conducir vigente, cédula verde, placas visibles y seguro del automotor al día.

Sobre el equipamiento del vehículo, se indicó portar balizas portátiles, extintor, bolsa mortuoria, neumático de reposición, críquet, llave de rueda, sellador para pinchazos y botiquín de primeros auxilios.

En cuanto al equipaje, se aconsejó no dejar objetos sueltos dentro del auto, ubicar lo más pesado en el baúl y evitar obstruir la visibilidad. El exceso de carga deberá transportarse por otro medio.

Respecto al conductor, se sugirió dormir bien, usar ropa cómoda y no manejar bajo efecto del alcohol. También se recomienda detenerse a descansar cada 2 horas o 200 km, en zonas seguras, y no superar las 9 horas de manejo diario.

Por último, se insistió en medidas básicas de prevención: cinturón de seguridad para todos los ocupantes, niños en sillas adecuadas (SRI) y mascotas sujetas con arnés en el asiento trasero. Además, mantener las velocidades establecidas, circular con luces encendidas y señalizar cada maniobra.