El juvenil Franco Mastantuono quedó afuera de la última lista de la Selección Argentina y su ausencia generó fuerte impacto en el mundo del fútbol, a pocos meses del Mundial 2026. La decisión del entrenador Lionel Scaloni abre interrogantes sobre su lugar en la consideración final.

El mediocampista, actualmente en Real Madrid, venía formando parte de convocatorias anteriores e incluso había sumado minutos con la Albiceleste, pero perdió terreno en los últimos meses y quedó fuera en una instancia clave de la preparación.

Uno de los factores centrales detrás de su exclusión es su presente en el club español. El joven futbolista dejó de ser titular y comenzó a tener menor participación, con ingresos esporádicos y poco protagonismo, lo que impactó directamente en su consideración dentro del seleccionado.

La decisión también responde a la fuerte competencia interna en el plantel, donde otros juveniles y futbolistas en mejor nivel lograron consolidarse en la recta final antes del Mundial. En este contexto, el mensaje del cuerpo técnico es claro: el rendimiento actual pesa más que el potencial o el nombre.

Además de Mastantuono, la lista presentó otras ausencias importantes, lo que refleja un recorte exigente en la etapa final de evaluación, donde cada convocatoria empieza a delinear la base del equipo que viajará a la Copa del Mundo.

Con este panorama, el futuro del joven talento en la Selección no está descartado, pero sí condicionado. Deberá recuperar protagonismo en su club para volver a meterse en la consideración de Lionel Scaloni, en una carrera contra el tiempo de cara a la lista definitiva del Mundial 2026.