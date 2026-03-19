En un hecho sin precedentes para el deporte local, San Juan se convierte esta semana en un punto de encuentro para los fanáticos de la natación. Gonzalo Tellechea, asesor de la Secretaría de Deportes, dialogó con DIARIO HUARPE y expresó su entusiasmo por la concreción de este Campeonato Argentino de Pre-Máster y Máster, que por primera vez pisa suelo sanjuanino. Además, expuso que habrá una exhibición de Beach Water Polo en aguas abiertas en el Punta Negra.

Deportistas de diferentes provincias llegaron a San Juan.

"Estamos muy contentos de tener un evento de esta categoría en San Juan. Es una apuesta muy importante del Gobierno Provincial, a través del Ministerio y la Secretaría, por disciplinas que nunca se habían traído", señaló Tellechea.

La actividad comenzó este miércoles en la pileta de El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan y se extenderá hasta el sábado. Respecto a las categorías, Tellechea explicó: "Los nadadores compiten a partir de los 20 años. De 20 a 25 se denomina pre-máster, y de los 25 en adelante comienza el máster, con divisiones cada cinco años".

El impacto turístico del campeonato en la provincias es fuerte con 500 nadadores que competirán en pileta y 250 lo harán en la modalidad de aguas abiertas. "Estamos hablando de 750 deportistas que, sumados a sus acompañantes, representan unos 1.500 visitantes para la provincia durante una semana", destacó el asesor, subrayando el fuerte impacto económico para San Juan.

Además, Tellechea hizo hincapié en el legado deportivo: "Esto despierta el interés en los clubes locales para hacer crecer sus ramas de natación máster. No es solo lo económico, es la cultura deportiva y los proyectos a futuro".

A su vez, Gonzalo expuso que este sábado y domingo la acción se trasladará al Dique Punta Negra, donde, además de las competencias de aguas abiertas donde participarán los mejores exponentes de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, se realizará una exhibición innovadora: Beach Water Polo. "Se montarán canchas inflables en el dique. Es un evento test muy importante para nosotros", comentó.

Para lograr la sede del evento, la provincia trabajó en conjunto con la UNSJ realizando inversiones en andaribeles y adaptación de partidores. "La Universidad ha sido un gran anfitrión y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADA) confió en nosotros por nuestra infraestructura y hospitalidad", afirmó Tellechea.

Finalmente, el funcionario invitó a todos los sanjuaninos a presenciar las competencias: "Ambos eventos son de entrada libre y gratuita, tanto en la pileta como en el dique. Es una gran oportunidad para que la gente se acerque a disfrutar de un deporte de alto nivel".

Dato

Las jornadas de jueves, viernes y sábado se desarrollarán de 8:00 a 17:00 horas.