Google Maps estrena navegación 3D inmersiva con IA para no perderse

Google Maps ha dado un salto tecnológico al presentar su nueva "Navegación inmersiva", una experiencia visual que transforma la tradicional vista plana en una representación tridimensional detallada.

Esta actualización permite a conductores y peatones visualizar edificios, puentes, túneles y elementos urbanos precisos como semáforos, pasos de cebra y medianas. Gracias a un sistema de zoom inteligente y una perspectiva elevada con edificios transparentes, los usuarios pueden distinguir el carril exacto por el que circulan y anticipar maniobras en tramos complejos, eliminando las ambigüedades de los GPS tradicionales donde las salidas de autopistas eran simples líneas grises.

La evolución no es solo estética, ya que la inteligencia artificial y los modelos Gemini analizan fotos aéreas e imágenes actuales de Street View para ofrecer trayectos actualizados y personalizados. Esto ha permitido que el clásico icono de la flecha azul desaparezca, siendo reemplazado por una representación contextual del vehículo o peatón.

Asimismo, las instrucciones de voz han dejado de ser genéricas para volverse naturales y adaptadas al tráfico real. En situaciones de intersecciones confusas con salidas cercanas, el sistema ahora es capaz de dar indicaciones precisas como: “no tomes esta salida, es la siguiente”.

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Para optimizar la llegada, la aplicación permite realizar una previsualización del destino mediante Street View, facilitando la identificación del edificio y la planificación del estacionamiento antes de iniciar el viaje.

Esta tecnología, integrada con Android Auto, Apple CarPlay y sistemas con Google incorporado, busca que la toma de decisiones sea rápida y sin distracciones. Por el momento, estas funciones y herramientas como Ask Maps han comenzado su despliegue en Estados Unidos e India, aunque Google confirmó que la expansión a otros dispositivos iOS y Android en el resto del mundo será progresiva durante los próximos meses.