Grasa e infumable, la acusación del mundo del polo contra Pampita

Carolina Ardohain se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta mediática tras su reciente reconciliación con Martín Pepa. A pesar de que la pareja se muestra feliz compartiendo cenas románticas y viajes, el entorno más exclusivo del deporte no parece haberle dado la mejor de las bienvenidas.

Según trascendió en el programa televisivo conducido por Ángel de Brito, la modelo habría sido desplazada de un espacio digital compartido por las parejas de los jugadores de polo.

Pepe Ochoa reveló que el grupo de WhatsApp del que fue eliminada se llama "Las palenqueras". La determinación de apartarla se habría tomado por unanimidad entre las integrantes, impulsada por el malestar que generaba su presencia. El panelista comentó que "Una de las mujeres del polo estaba tomada por la situación de que ella esté en ese grupo" y que el rechazo hacia la conductora fue categórico.

Al profundizar sobre los motivos de esta tajante decisión, los argumentos brindados desde el círculo íntimo del polo fueron lapidarios. La fuente consultada por Ochoa, que sería la esposa del jugador número uno de la disciplina pero cuya identidad se mantiene en reserva, fue directa al decir que la expulsaron "Por grasa e infumable". Esta mujer también aclaró que no se trataba de María Vázquez para evitar confusiones.

La hostilidad del ambiente parece radicar en una cuestión de pertenencia y estatus. La informante sostuvo que "A Pampita, en el mundo del polo, no la quiere nadie porque da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo del polo".