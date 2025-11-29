Un violento choque sacudió la tranquilidad de la madrugada de este sábado en Rawson, cuando un automóvil terminó colisionando de frente contra tres motocicletas que viajaban en sentido contrario. El siniestro ocurrió alrededor de las 2.30 en calle Abraham Tapia, cerca del Callejón Coria, y dejó como saldo a múltiples personas heridas que debieron ser trasladadas a distintos centros de salud.

De acuerdo con la información proporcionada por la UFI Delitos Especiales, el accidente se produjo cuando un Renault Week, conducido por Pablo López Montaño, de 28 años, circulaba de sur a norte y realizó una maniobra imprudente: intentó sobrepasar a otro vehículo sin advertir que, de frente, se acercaban tres motos. Al invadir el carril contrario, el conductor perdió toda posibilidad de evitar el impacto.

La primera moto alcanzada por el auto fue una Yamaha 150 cc, en la que viajaban Matías Sosa (40), acompañado por Osvaldo Sosa (38). La segunda motocicleta involucrada fue una Maverick 110 cc, guiada por Miguel Sosa (41), quien llevaba a su hijo de 13 años como acompañante. La tercera, una Guerrero 110 cc, era conducida por Juan Narváez, de 24 años.

La magnitud del impacto generó un escenario de gran violencia: las motos fueron embestidas de lleno y los ocupantes quedaron tendidos sobre la calzada. Minutos después, arribaron al lugar efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes brindaron asistencia a los heridos y procedieron a su traslado para la atención correspondiente.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para establecer con mayor precisión cómo se produjo la maniobra que desencadenó el choque y evaluar eventuales responsabilidades penales.