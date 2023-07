A solo cuatro días de las elecciones del domingo pasado, en las que Marcelo Orrego se impuso como nuevo gobernador de San Juan, siguen sumando eventos o agrupaciones relacionadas con el deporte que dejarán la actividad. Este jueves se supo que el equipo de ciclismo Gremios por el Deporte dejará de ser continental y que además achicará su estructura.

En contacto con DIARIO HUARPE, Rolando Manzanelli, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Plásticos y manager del equipo de ciclistas, explicó que el primer gran cambio que deberán enfrentar es que se dejará de sostener la categoría continental.

El dirigente manifestó que mantener la categoría de continental demanda un gran gasto mensual porque se debe pagar una prime de seguro que es "muy cara", además se le debe pagar el sueldo de todo el año a los corredores y técnicos, sin importar si están corriendo o no.

Esto implica que la conducción del equipo debe afrontar los gastos de sueldo y seguros de 17 trabajadores, incluyendo a una decena de ciclistas y a los técnicos. Según Manzanelli, esta es una erogación que el equipo no podrá sostener, por eso esperan que al dejar de ser continental los gastos se reduzcan considerablemente.

Pero esto no es todo, porque según contó el gremialista, ya habló con el capitán del equipo, el ciclista Laureano Rosas, y se comenzó a pensar en achicar la estructura total del equipo. Todo esto con el objetivo de llegar a cerrar la ecuación económica de la agrupación.

Ante la pregunta de qué fue lo que motivó este cambio de planes, si hasta el momento se venía sosteniendo la condición de continental, Manzanelli dijo que tomaron esta determinación tras los resultados de la elección del domingo en la que se impuso Marcelo Orrego. El referente, quien además tiene larga militancia peronista, afirmó que él cree que el cambio de Gobierno podría implicar que le retiren parte del aporte oficial que venía teniendo el equipo.

Manzanelli evitó dar precisiones sobre cuánto aportaba el actual Gobierno para que el equipo funcione, pero explicó que la gestión a cargo del secretario de Deportes, Jorge Chica, los ayudaba con los viajes al exterior, los asesoraba en las tramitaciones ante organismos internacionales y "aportaba mucho" a la logística del equipo.

Otro factor que Manzanelli reconoció como gravitante a la hora de pensar en achicar la estructura del equipo es que hay dos gremios que dejarán de participar de este emprendimiento. Es que hasta el momento el equipo se sustentaba con aportes del gremio de los Plásticos, Trabajadores de Farmacias, Textiles, los metalúrgicos de Aoma y el sector de los Químicos. En las últimas horas, los dos últimos gremios anunciaron que se desvinculan del equipo.

"No podemos sostener una estructura tan grande sin apoyo oficial y no creemos que el nuevo Gobierno nos ayude, ya el vicegobernador electo, Fabián Martín, dijo que para ellos el deporte no es prioridad", cerró Manzanelli.

Equipo que cerró

Mientras Gremios por el Deporte achicó su estructura, desde la Agrupación Virgen de Fátima ya anunciaron que cerrarán el equipo después de 25 años de trabajo. Desde la agrupación que nació en épocas de piqueteros aseguraron que el motivo de la disolución del equipo es la falta de recursos económicos, en un momento financiero delicado.

“Lamentablemente, enfrentamos circunstancias adversas que nos han llevado a tomar esta difícil decisión. A pesar de nuestros esfuerzos incansables y la pasión desbordante de todos los involucrados, mantener un equipo de esta envergadura requiere una inversión considerable de recursos financieros y logísticos”, aseveraron.