La Casa Blanca ha reactivado una disputa diplomática sin precedentes al insistir en la adquisición de Groenlandia. Donald Trump justifica esta intención como una prioridad de seguridad nacional y hemisférica, señalando la creciente influencia de potencias extranjeras en la zona. Según el mandatario: “La Unión Europea necesita que la tengamos, y lo saben”. Trump sostiene que la isla es “un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos”.

Ante el despliegue defensivo de Copenhague, el presidente estadounidense ironizó: “Para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más”. Para Washington, la soberanía sobre el territorio es vital para proteger a sus aliados europeos en el actual tablero geopolítico.

Sin embargo, la respuesta desde Dinamarca ha sido de rechazo absoluto. La primera ministra Mette Frederiksen calificó la propuesta como “carente de sentido” y exigió el fin de las presiones sobre el territorio autónomo. “Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta”, sentenció la líder danesa.

Para el gobierno danés, la integridad de la isla es una línea roja innegociable. Frederiksen recordó que, como miembros de la OTAN, Groenlandia ya cuenta con la protección del paraguas de seguridad occidental. Por su parte, Copenhague ve esta maniobra como una anomalía que desafía la tradición diplomática y la cooperación histórica entre ambas naciones.

El conflicto subraya la relevancia estratégica del Ártico, donde la competencia por el control de zonas clave se intensifica. Mientras Estados Unidos percibe la actividad de Rusia y China como una amenaza inmediata, Dinamarca reafirma su compromiso con la autonomía política y los derechos de los ciudadanos groenlandeses dentro de su marco soberano.