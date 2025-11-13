Guillermo Baigorrí asume como Fiscal General con la "seguridad jurídica" como bandera

El camarista laboral Guillermo Baigorrí fue elegido por la comisión de diputados de la Legislatura Provincial como el nuevo fiscal general de la Corte, sucediendo a Eduardo Quattropani. Baigorrí había defendido su proyecto al frente del ministerio público el pasado jueves 6 de noviembre con un énfasis claro en garantizar "absoluta seguridad jurídica" para la provincia.

En su exposición ante los legisladores, que calificó como "una entrevista muy amena", el flamante fiscal elogió la gestión previa de la fiscalía y la instrumentación del sistema acusatorio. Sin embargo, presentó una propuesta orientada al futuro, argumentando que San Juan necesita una fiscalía que garantice diálogo, institucionalidad y que funcione como un pilar del Estado de Derecho.

Publicidad

Baigorrí fundamentó su eje en la seguridad jurídica como una necesidad ante el San Juan que se avecina, destacando que la llegada de nuevas inversiones y actores requiere de "instituciones firmes y fuertes" que aseguren la tutela judicial efectiva para todas las víctimas.

Al ser consultado durante el proceso por ser el "favorito" del oficialismo, el ahora fiscal fue contundente: no renegaba de su pasado político, pero llevaba "13 años siendo juez". Con un historial partidario que incluye haber sido diputado nacional y presidente del partido del actual gobernador, Marcelo Orrego, Baigorrí aseguró que la discusión política sobre su candidatura no le molestaba "en lo más mínimo", y que hoy se presenta ante la provincia como un jurista proveniente del Poder Judicial.