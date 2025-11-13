El reciente Fiscal General electo, Guillermo Baigorrí, dialogó en exclusiva con San Juan en Noticias, el programa que se emite por Mitre 95.1 San Juan, pocas horas después de haber sido designado por la Legislatura provincial. El magistrado expresó su satisfacción por el resultado alcanzado y adelantó los lineamientos que marcarán su gestión. “Mis primeras sensaciones son de tranquilidad y felicidad. Sabía que era difícil, que los números en la Legislatura estaban distintos, pero uno nunca pierde las esperanzas”, comentó.

Baigorrí asumirá próximamente al frente del Ministerio Público Fiscal, en reemplazo del fallecido Eduardo Quattropani, con la responsabilidad de conducir la política criminal de la provincia. En la entrevista, remarcó que su prioridad inicial será conocer en profundidad la situación interna del organismo. “Lo primero es interiorizarme totalmente de cómo estamos hoy, desde el punto de vista de la estadística, del análisis de los delitos y de la realidad de cada una de las unidades fiscales”, explicó.

El magistrado señaló que su gestión estará guiada por la planificación y el diálogo institucional. “Hay que ser prudentes. Este tipo de políticas deben ser planificadas a mediano y largo plazo”, dijo, al tiempo que adelantó que buscará reunirse con todos los fiscales coordinadores y equipos de trabajo para delinear una agenda común. “Seguramente aparecerán situaciones que se puedan resolver de inmediato, otras no tanto, pero hay que encaminar la gestión y definir una política criminal que refleje la impronta de la Fiscalía”, sostuvo.

Consultado sobre su vínculo con el resto de los poderes del Estado, Baigorrí subrayó la necesidad de cooperación institucional. “El fiscal no puede ser una persona dedicada exclusivamente a la persecución penal. Tiene que ser un gestor del diálogo, de las vinculaciones y de las relaciones entre las distintas instituciones de la provincia”, afirmó. En esa línea, consideró que su pasado político “no debe verse como una descalificación, sino como una experiencia útil para fortalecer la relación con los distintos órganos del Estado”.

El futuro jefe del Ministerio Público también se refirió al debate sobre la autarquía financiera de la Fiscalía. Aunque reconoció que se trata de “una aspiración válida”, consideró que su implementación requeriría “una reforma constitucional y la adecuación de toda la estructura administrativa”. “Es una meta importante, pero no sé si es una prioridad inmediata. Antes habría que preparar muchas cosas”, señaló.

Baigorrí no confirmó aún la fecha de su asunción, aunque adelantó que espera reunirse con miembros de la Corte en los próximos días. Finalmente, dejó un mensaje a la comunidad sanjuanina sobre el sentido de su gestión: “La Fiscalía es un organismo trascendental, aunque muchas veces difícil de percibir para la gente. Queremos garantizar el diálogo con todos los organismos del Estado y que la gente perciba una Fiscalía más cerca, del lado de la gente. Hay equipos preparados para acompañar a las víctimas y evitar situaciones de revictimización. La Fiscalía tiene que estar del lado de la gente para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de todos”.