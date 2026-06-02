En lo que va del 2026 hubo más de 1.200 denuncias por violencia de género

La Dra. Claudia Ruiz, coordinadora del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), presentó los indicadores de gestión correspondientes al periodo enero-mayo 2026. Con la contundencia de los números en la mano, la funcionaria puso el foco en una constante que no cede: el 80% de las personas que acuden al centro buscando auxilio son mujeres.

Claudia Ruiz, coordinadora de CAVIG, dio detalles de la situación de violencia en San Juan.

Para la coordinadora, este porcentaje no es una cifra casual, sino el reflejo de una estructura de poder y violencia que se mantiene persistente en la provincia. "De todas las problemáticas que se entrecruzan en nuestra unidad fiscal, el 80% de las víctimas son mujeres, mientras que el 20% restante corresponde a otros conflictos dentro del ámbito intrafamiliar", explicó Ruiz.

Este desglose permite entender que, aunque el Cavig funciona como un centro integral, el grueso de su demanda está atravesado por la desigualdad de género. La fiscal subrayó que las mujeres llegan a la unidad tras un proceso de desgaste emocional extremo: "La particularidad de esta temática es que, en la mayoría de los casos, el agresor es alguien con quien la víctima ha tenido un vínculo. Reconocerse como víctima es el paso más difícil".

Más allá de la violencia de género: el 20% restante

Si bien el foco está puesto en la violencia hacia la mujer, la fiscal destacó la importancia de no invisibilizar al otro sector que integra las estadísticas: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y varones víctimas de agresiones.

"El 20% corresponde a víctimas de otra índole dentro del ámbito intrafamiliar: causas entre hermanos, padres e hijos, o adultos mayores", detalló la funcionaria. En este sentido, hizo una aclaración fundamental para desmitificar prejuicios judiciales: "Dentro de este grupo también recibimos denuncias de varones agredidos por su pareja, o incluso en parejas homosexuales. Pero es necesario decir que los conflictos entre varones siguen siendo, en su mayoría, entre hermanos, con hechos de extrema gravedad".

El desafío de la gestión estatal

Los números del primer semestre, 6.691 atenciones totales y 1.270 denuncias penales, obligan a una reflexión profunda. Ruiz insiste en que, independientemente del género de la víctima, el Estado tiene la obligación de intervenir.

El peso de la denuncia: Ante el cuestionamiento de por qué cuesta tanto denunciar, la fiscal es enfática: "La violencia está naturalizada. Muchas mujeres, sobre todo las que están inmersas en el círculo de violencia, presentan una primera vez y luego son reticentes. Ahí es donde nuestro trabajo se vuelve crucial: avanzar de oficio cuando el interés público está afectado".

Con 1.545 formularios de protección y 558 medidas tuitivas dictadas en lo que va del año, la unidad busca neutralizar al agresor antes de que la lesión física, el delito más denunciado con 610 casos, sea irreversible.

Para la Dra. Claudia Ruiz, el dato del 80% es un llamado de atención para la sociedad. "Gestionar la violencia es tratar de detenerla, independientemente de quién sea la víctima. Nuestra labor es brindar el acompañamiento necesario para que esa persona no vuelva a ser víctima de una escalada que, lamentablemente, sabemos cómo termina".

A días de una nueva marcha por el 3 de junio, la fiscal reafirma el compromiso de todo el equipo de CAVIG: sostener una guardia activa las 24 horas para que ninguna víctima, ya sea mujer o integrante de un grupo vulnerable, se sienta sola frente al agresor.

Principales datos del informe (Enero-Mayo 2026):