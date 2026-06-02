El Gobierno de Maldivas confirmó que avanzará con una normativa para restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales antes de que finalice el año. La medida fue anunciada por el presidente Mohamed Muizzu, quien aseguró que el objetivo es proteger a niños y adolescentes de los peligros que enfrentan en el entorno digital.

Según explicó el mandatario, el proyecto contempla mecanismos similares a los implementados en Australia, donde la responsabilidad de impedir el acceso de los menores recae sobre las propias plataformas tecnológicas. Las empresas que no cumplan con los controles de edad podrían enfrentar importantes sanciones económicas.

Muizzu argumentó que la decisión responde al aumento de situaciones vinculadas al ciberacoso, el acoso sexual en línea y otras formas de abuso digital. Además, recordó que en 2024 el país quedó conmocionado por la desarticulación de una red criminal que utilizaba perfiles falsos en Telegram para obtener imágenes íntimas de menores y luego extorsionarlos.

El presidente indicó que el gobierno abrirá un proceso de consultas públicas y mantendrá reuniones con empresas tecnológicas antes de definir los detalles de la implementación. También aclaró que la medida buscará garantizar que los menores continúen accediendo a contenidos educativos y herramientas de aprendizaje en internet.

La iniciativa convierte a Maldivas en uno de los países que se suman a una tendencia internacional cada vez más extendida. Australia fue pionera al establecer una prohibición nacional para menores de 16 años, mientras que naciones como Malasia, España, Francia, Dinamarca, Noruega y Polonia analizan o impulsan regulaciones similares para limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales.

Sin embargo, este tipo de medidas también generan debate. Especialistas en tecnología y derechos digitales advierten que las restricciones pueden presentar dificultades para su aplicación efectiva, además de abrir interrogantes sobre la privacidad de los usuarios y los sistemas de verificación de edad que deberán implementar las plataformas.

La propuesta del gobierno maldivo forma parte de una política más amplia orientada a reforzar la protección de niños y adolescentes. De hecho, el país ya había sido noticia en 2025 al convertirse en el primero del mundo en establecer una prohibición generacional del tabaco para todas las personas nacidas a partir de 2007.