Barbie Vélez contra Fede Bal: "El trauma más grande de mi vida"

Lo que comenzó como una charla casual en el programa de Blender entre José María Listorti y Fede Bal terminó por sacudir los cimientos de una historia que parecía cerrada. Al recordar su separación de Barbie Vélez, el actor calificó aquel vínculo como una "relación durísima" y aseguró que el tiempo le dio la razón.

En sus declaraciones, Bal enfatizó que siempre prefirió la vía legal al decir que "yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado". Además, defendió su postura de quedarse en el país durante el conflicto judicial al sostener que "cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá". Para cerrar su punto, remarcó que "cuando vas con la verdad..." y que finalmente "el tiempo me dio la razón".

Sin embargo, estas palabras calaron hondo en Barbie Vélez, quien rompió su habitual perfil bajo desde el ciclo que comparte con Nazarena Vélez en Bondi Live. Visiblemente afectada, la actriz confesó que "el fin de semana la pasé como el ort* por una persona que cuando decide saca un tema que para mí es dolorosísimo". La joven explicó que el resurgimiento de esta polémica le provoca sentimientos encontrados. "A mí me genera impotencia porque lo habla desde una impunidad y una soberbia cuando a mí me generó el trauma más grande de mi vida", sentenció entre lágrimas.

Barbie detalló cómo intentó resguardarse durante todo este tiempo. "Hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar ni escuchar cuando saca el tema. Yo trabajo de esto, entonces no puedo hacer oídos sordos por más que quiera", relató sobre su esfuerzo profesional. A pesar de haber formado su propio camino, el pasado sigue siendo una carga pesada. "Tengo una familia hermosa y la pasé para el orto. Cada vez que se reflota el tema me vuelve a generar una angustia y una tristeza", admitió con dolor.

Con una firmeza que no había mostrado antes, le envió un mensaje directo a su ex. "Quiero hablarlo después de 10 años para pedirte que no hables nunca más de mí. Si querés hablar, que sea para pedir perdón", disparó. También agregó que "si vas a hablar que sea para pedir perdón". Barbie también hizo hincapié en su crecimiento personal al afirmar que "no hables nunca más de mí porque no soy más la nena de 20 años que no sabía hablar y que tenía vergüenza y miedo. Pasaron 10 años en mi vida, mucha terapia de por medio, así que no me rompas las pelotas". Según su visión, Bal aprovecha su postura conciliadora del pasado porque "es muy fácil hablar cuando sabés que la otra persona baja la cabeza y no habla".

La decisión de expresarse surgió de un cansancio acumulado. "Hoy me levanté con una bronca. Lo hablé primero con mi marido y decidí frenar esto porque me levanto con mensajes preguntándome si vi lo que dijo", relató. También subrayó que "estoy harta de callarme la boca como si tuviese algo que ocultar. Y no lo hablo porque es un tema que me pone mal". En medio de su angustia, valoró el refugio que encuentra en su círculo íntimo. "Es difícil no tener gente que te ama y te contiene. Le mando un beso enorme a mi marido y a mi hijo, que son lo más grande de mi vida", expresó emocionada.

Para finalizar su descargo, la actriz dejó una reflexión sobre el peso del silencio. "Es el trauma más grande de mi vida, es un tema que me angustia. No sé por qué no hablo, porque la vergüenza debería estar del otro lado", concluyó, dejando en claro que el dolor de aquella etapa vivida hace 10 años sigue presente en su realidad cotidiana.