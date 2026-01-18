Policiales > Peligro
Córdoba: motociclistas iban acostado y a toda velocidad en Jesús María
POR REDACCIÓN
Un episodio de imprudencia extrema se registró el viernes 16 de enerp en la autovía que une Córdoba con Jesús María. Un motociclista fue filmado acostado boca abajo sobre su moto, con las piernas extendidas hacia atrás, mientras circulaba a alta velocidad y sin casco.
La escena fue captada por ocupantes de un vehículo que transitaba la ruta y luego denunciada públicamente. La mujer que difundió el video aseguró: “Está sin casco, haciendo una maniobra peligrosa, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía y a él mismo”.
El hecho ocurrió durante uno de los días de mayor tránsito en la autovía, debido al festival de Jesús María, que agotó entradas para esta jornada. Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes graves en rutas con alta circulación.