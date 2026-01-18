Devastadores incendios en el sur de Chile han dejado al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados, según informó el gobierno chileno. Los incendios afectan principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

El presidente Gabriel Boric declaró el estado de desastre natural y se trasladará a las zonas afectadas. La medida implica que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la emergencia, mientras se habilitan albergues para los evacuados: seis en Ñuble y ocho en Biobío, con más de 160 y 700 personas respectivamente.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que las condiciones meteorológicas —altas temperaturas y vientos fuertes— dificultan la extinción de las llamas y podrían provocar la aparición de nuevos focos. Por su parte, Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), indicó que el calor extremo representa un riesgo para la salud y favorece la propagación del fuego.

Hasta el momento, los bomberos combaten 14 focos activos y el gobierno evalúa establecer un toque de queda nocturno para restringir desplazamientos y proteger a la población. Las imágenes difundidas muestran calles y vehículos afectados por las llamas, mientras la situación se compara en gravedad con el terremoto de 2010 en la región.

El presidente electo, José Antonio Kast, pidió apoyo a las autoridades y priorizar la asistencia a las personas afectadas, destacando que no hay espacio para la política en este momento crítico. Las cifras de afectados podrían aumentar a medida que los equipos de emergencia accedan a zonas de riesgo y dimensionen completamente los daños.