En el marco de un plan de lucha nacional que busca visibilizar la crisis presupuestaria, Adicus encabezará este miércoles una actividad central en la Ciudad de San Juan. En diálogo con DIARIO HUARPE, la secretaria de prensa del gremio, Edith Liquitay, confirmó la realización de una marcha de antorchas bajo la consigna "Las universidades no se apagan".

La convocatoria está pactada para las 19 horas. El punto de encuentro y epicentro de la jornada será la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, donde se realizará un abrazo simbólico a la institución y posteriormente una movilización con antorchas por las calles aledañas en defensa de la educación pública.

Uno de los puntos más destacados por Liquitay fue la reciente reunión mantenida en la sede gremial con representantes de padres y madres de los tres colegios preuniversitarios (Industrial, Comercio y Central Universitario). El encuentro, que contó con referentes de Adicus y Sidunsj, se desarrolló en "muy buenos términos". "Los padres manifestaban de qué manera acompañar y proponían que busquemos otras medidas de fuerza que no sean solamente el paro", explicó la dirigente.

Según detalló Liquitay, los tutores comprenden que el eje del conflicto es la falta de pago de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional. Por ello, la marcha de antorchas de este miércoles surge como una de las iniciativas para visibilizar el reclamo sin afectar exclusivamente el dictado de clases.

De cara al futuro, y tras el diálogo con las familias, el gremio ya evalúa nuevas estrategias. Para la próxima medida de fuerza convocada para el 27 de abril, se buscarán "modalidades híbridas" para realizar un paro activo. "Los padres quieren ayudarnos a visibilizar la situación; hubo un diálogo muy bueno y constructivo", concluyó la secretaria de prensa.